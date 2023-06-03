Trabzonsporlular, bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şok eden gelişme açıklandı...

PSG'den ayrılacağı belirtilen Lionel Messi, Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın'ın hediye ettiği Trabzonspor formasıyla poz verdi, sosyal medya adeta yıkıldı.

Fransa devi PSG'den ayrılmaya hazırlanan sonrasında Suudi Arabistan veya Barcelona’yı tercih edecği konuşulan dünya yıldızı Lionel Messi verdiği pozla gündem oldu.

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Lionel Messi'ye Trabzonspor forması hediye etti. Aydın, Messi ile yan yana geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Nevzat Aydın, "Çorbada benim de tuzum olsun diye uğraşıyoruz. Olan veya olacak bir şey yok, gaza gelmeyelim" ifadelerini kullandı. Fotoğrafa kısa sürede taraftarlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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SEZON SONU PSG'DEN AYRILACAK

PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Messi'nin sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.