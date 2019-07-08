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Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar Belediyesine ziyaret

- Bordo-mavili yöneticiler, bin 461 kombine bilet satın alarak kulübe destek veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
Trabzonsporlu yöneticilerden Ortahisar Belediyesine ziyaret


TRABZON (AA) - Trabzonspor yöneticileri, bordo-mavili ekibe bin 461 adet kombine bilet satın alarak destek veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ziyarette bulundu.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediyesi adına bin 461 adet kombine bilet satın alan Başkan Genç ile makamında bir araya geldi.

Sağıroğlu, Genç'e Trabzonspor'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Genç ise Trabzonspor'a 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nda başarı dileyerek, desteklerinin süreceğini belirtti.


- Genç: "Herkesin elini taşın altına koyması gerekir"


Trabzonspor'un kentin markası olduğuna işaret eden Genç, "Bütün güzellikleri hak ediyor. Kulübümüzün daha başarılı olması için, gönül veren herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Ortahisar Belediyesi olarak buna öncülük etmek istedik. Bu manada da Ortahisar'ı güzelleştirmek için 24 saat birlikte çalıştığımız personelimize kombine bileti hediye ettik. Bu özverili çalışmalarına karşılık hafta sonları stres atmaları, gönül verdikleri takıma destek olmaları için böyle bir projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Genç, Trabzonspor'un hak ettiği başarılara imza atmasına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Trabzonspor'umuza bu tür desteklerin çok önemli olduğunu ve 'Anadolu Efsanesi' diye adlandırılan takımımızı tekrar o eski günlerine geri döndürmek için bir yol açtığımızı düşünüyorum. Umarım Trabzonspor sevdalısı herkes bu yoldan giderek takımımıza destek olur. Bizim bu projemiz diğer kurumlar için de örnek olur ve herkes bu zor günlerinde bir nebze de olsa Trabzonspor'umuza katkı verir. Hepimizin ortak arzusu, Trabzonspor'un hak ettiği konuma gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Genç, Ortahisar Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan taşınmazı da Trabzonspor'a devrettiklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:53
  1. Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor

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