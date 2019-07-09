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Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye teşekkür plaketi

09 Temmuz 2019 Salı 15:55
Trabzonspor'dan Vahid Amiri'ye teşekkür plaketi


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, yollarını ayırdığı İranlı futbolcu Vahid Amiri'ye veda töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi karşılıklı feshedilerek takımdan ayrılan Amiri için veda töreni düzenlendi.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun katıldığı törende Amiri, Trabzonspor'da çok güzel kişiler tanıdığını belirterek, her şey için kulübe teşekkür etti.

Yönetim kurulu adına Amiri'ye teşekkür plaketini takdim eden Sağıroğlu da emekleri için futbolcuya teşekkür ederek, "Vahid Amiri, karakteri ve yaşantısını çok beğendiğimiz, başarılı olmasını canıgönülden istediğimiz bir futbolcuydu. Profesyonel olarak yollarımız ayrılıyor ama gönül bağımız hep devam edecek. İnşallah bundan sonraki futbol hayatında çok başarılı olur." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:55
  1. Futbol
  2. Ömer Sağıroğlu
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzon
  5. Trabzonspor
  6. Vahid Amiri

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