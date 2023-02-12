Trabzonspor'dan UEFA Başkanı'na davet!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Basel maçına davet ettiklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Ceferin ile TFF Başkanı Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını da maça davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını göstermek için bu önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Basel maçına davet ettiklerini açıkladı...

Fotomaç'a göre; canlı yayına katılan Ağaoğlu, ilk olarak deprem bölgesine yapılan bağışlarla ilgili, "Bütün spor kulüpleri hemen aksiyon aldı. Bizim şansımız bölgeye en yakın kulüp olmamız. Felaketi duyar duymaz kulüp olarak belediye ve valiliğimizle harekete geçtik. Aklımıza ilk gelen şey, TS Club'taki tüm ürünleri AFAD'ın talimatları doğrultusunda bölgeye ulaştırmaktı. Bütün ürünlerimizi Trabzon'daki depolarımızdan temin ettik" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i de Basel maçına davet ettiklerini söyleyen Ağaoğlu, "Ceferin'i, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve Süper Lig kulüp başkanlarını davet ettik. Futbolun sadece futbol olmadığını gösterebilmemiz için önemli bir fırsat olduğunu düşünerek bu kararı aldık. Kayserispor ve Antalyaspor olumlu yanıt verdi" dedi.

Bordo mavili futbolcular, AFAD ve yardım kuruluşlarına bireysel bağışlarda bulunmayı sürdürüyor... Taraftarların açık artırmaya çıkardıkları imzalı formaları satın alan bazı futbolcular, aldıkları anı ürünlerini açık artırmaya çıkararak gelirleri depremzedelere bağışlayacak.

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