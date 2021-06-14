Trabzonspor'dan transfer müjdesi!

Trabzonspor Kulübünün Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31.03.2021 tarihiyle kulübün borcunun 1 milyar 192 milyon 412 bin TL olduğu belirtildi.

Transfer müjdesi

Ayrıca başkan Ahmet Ağaoğlu transfer müjdesini de verdi. Başkan Ağaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"4 gerekleşmiş transferimiz var. 2 ya da bir yabancı transferi söz konusu. Eğer yabancı kuralı uygulanırsa 1 yabancı alacağız. Ondan sonra yerli oyuncuya döneceğiz ve belki 3 veya 4 yerli oyuncu alacağız. Bazı mevkilerde 3-4 oyuncu arasından karar vereceğiz. Yabancı kuralı konuşulmaya başlayınca 19 yaşındaki bir oyuncu için bizden 3 milyon 500 bin Euro istediler.

'Biz yerli oyuncu sayısının artmasını istiyoruz'

Biz yerli oyuncu sayısının artmasını istiyoruz ama bunun altyapısını yapmadan, mesela gece yattık sabah kalktık düşme kalktı. 3 takım ilave edildi, gelir düştü ve bunun ne şekilde karşılanacağı bile belli değildi. 35 milyon TL kaybettik oradan. Yabancı sayısı düşürülmeli ama sen bunun kararını alırken 2 senedir rezerv takım uygulamasını getirmiyorsun. U19 takımımız çok başarılı ama mücadeleleri şu an Süper Lig için yeterli değil o yüzden rezerv lig kurulmalı. Rezerv takım 3. Ligde mücadele etmeli."