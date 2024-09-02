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Spor Trabzonspor’dan Şenol Güneş açıklaması!
Spor

Trabzonspor’dan Şenol Güneş açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 22:28:00 - 2024-09-02 22:28:28
Trabzonspor’dan Şenol Güneş açıklaması!

Trabzonspor’da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetim, Şenol Güneş'le bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, açıklama yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmenin Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü ifade ederek, "Şenol Güneş de Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de Trabzonspor için çok önemli." dedi.

Yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Doğan, "Başka hocalarla da görüşüyoruz." bilgisini verdi.

"Bir an önce Trabzonspor'u bu stresli ortamdan uzaklaştıracak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz." diye konuşan Doğan, perşembe gününe kadar yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bordo-mavili kulüp, geçen cumartesi günü teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.

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