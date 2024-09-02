Trabzonspor’dan Şenol Güneş açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile İstanbul’da bir araya geldi.

Görüşmenin Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü ifade ederek, "Şenol Güneş de Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de Trabzonspor için çok önemli." dedi.

Yeni teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Doğan, "Başka hocalarla da görüşüyoruz." bilgisini verdi.

"Bir an önce Trabzonspor'u bu stresli ortamdan uzaklaştıracak bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz." diye konuşan Doğan, perşembe gününe kadar yerli ya da yabancı bir teknik direktörle anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bordo-mavili kulüp, geçen cumartesi günü teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı.