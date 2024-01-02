Trabzonspor'dan Riccieli Junior harekatı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un hedefinde Riccieli Junior var.
Trabzonspor, transfer çalışmaları kapsamında savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR'UN HEDEFİ RİCCİELİ JUNİOR
Bordo-mavililer, Brezilyalı stoper Nino Mota transferinde yaşanan pürüzler sonrasında alternatif oyuncuları da değerlendirmeye aldı. Bu alternatiflerden biri, Portekiz ekibi Famalicao'da oynayan 25 yaşındaki Brezilyalı stoper Riccieli Junior.
ABDULLAH AVCI ONAY VERDİ
Trabzonspor'un scout ekibi tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilen Riccieli, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından da onay aldı.
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Trabzonspor'un Ricceli için devre arasında girişimlerde bulunması bekleniyor.