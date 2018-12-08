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Trabzonspor'dan Konyaspor'a olay gönderme!

Karadeniz ekibi Trabzonspor kendi evinde konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonunda stat hoparlöründen 'Konyalım' şarkısı çalındı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:26
Trabzonspor'dan Konyaspor'a olay gönderme!

Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti.

İkinci yarıda golleri bulan Trabzonspor, rakibini 3-0 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 76. dakikadan Rodallega, 77. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Onazi kaydetti.

Maç sonu 'Konyalım' şarkısı çaldı

Konyaspor maçı bitimiyle birlikte Trabzonspor Stadında 'Konyalım' şarkısı çaldı. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar maç içinde Aykut Kocaman aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, bir kısım taraftar, "Aykut Kocaman şike yapsana" diye bağırdı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:26
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Konya
  4. Konyaspor
  5. Aykut Kocaman
  6. Şenol Güneş

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