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Trabzonspor'dan Fatih Altaylı’ya sert tepki!

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un efsaneleri arasında yer alan Cemil Usta’nın isminin Süper Lig’e verilmesinin ardından “Cemil Usta deyince aklıma ilk Diyarbakır’daki kaburgacı Cemil geldi” diyen Fatih Altaylı’ya tepkiler gecikmedi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:43
Trabzonspor'dan Fatih Altaylı’ya sert tepki!

Süper Lig 2019-2020 sezona, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verilmesiyle ilgili olarak bir spor programında "Cemil Usta deyince aklıma ilk Diyarbakır’daki kaburgacı Cemil geldi” diyen gazeteci Fatih Altaylı’nın sözlerine Trabzonspor camiasının önemli isimlerinden tepki geldi.

Sağıroğlu: Türk futbolundan özür dilemeli

Trabzsonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün yıllar boyunca Türk futboluna birçok değerli isim yetiştirmiş ve ülkemiz futbolunun yönünü değiştirdiğini belirterek, "Dozer Cemil Usta da bu futbolculardan bir tanesi ve en değerlileri arasındadır. Gerek kulübümüz gerekse camiamızın çok değer verdiği isimlerin başında gelen Cemil Usta için Fatih Altaylı’nın sergilediği laubali tavır çok büyük bir saygısızlıktır ve ayıptır. Bilmeyebilirsin ama alay edemezsin. Kendisini şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim. Kendisinden başta Dozer Cemil’in ailesinden, Trabzonspor camiasından ve Türk futbolundan özür dilemeye davet ediyoruz” dedi.

Hacısalihoğlu: Fatih Altay'lı özür dilemeli

Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Altaylı'nın hem tarz olarak hem de üslup olarak seviyesiz bir yorum yaptığını belirterek, "Bir camia ile ilgili yorum yaparken insanların daha dikkatli daha bilgili olması gerekir. Usta dendiği zaman Trabzon'da köfteci Cemil Usta akla gelmez . Usta, Trabzon'da yaygın bir soyaddır. Bir dönem Trabzonspor Başkanının soyismi de Usta idi. Federasyon temsilcisinin soyismi de Usta idi. O nedenle uygun düşmemiş. Bana göre Fatih Altaylı'nın Trabzonspor camiasından ve şehrinden özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Denizci: Herkes babadan zengin, sosyete doğmuyor

Trabzonspor Başkan Danışmanı ve Cemil Usta'nın takım arkadaşı Trabzonspor'un efsane ismi Ali Kemal Denizci ise, "Herkesin babadan zengin sosyete mi olması lazım? Cemil Usta Trabzonspor'un kaptanlığını yapmış. Aslan gibi yiğit bir çocuktu. Trabzonspor'un maddi gücü belliydi. Biz hepimiz garibanlıktan yetiştik. Hepimiz aynı fakirlikten geliyorduk. Cemil, memleket aşkıyla futbol oynamış, kaptanlığımızı yapmış. Hiç bir kötü alışkanlığı olmayan yiğit bir çocuktu. O dönemin yönetimi kulüpten ayırma noktasına getirdi. O da hiç bir takıma gitmedi. 'Ben Trabzonspor'un kaptanıyım başka takıma gitmem, kimsenin arkasında sahaya çıkmam dedi'. Bunu diyecek bir delikanlı var mı? Bunu Fatih Altaylı'ya sormak lazım. Kendi takımlarında böyle bir futbolcu varmı? 27 yaşında futbolu bıraktı. Cemil Usta'nın ne yapması lazımdı. 'Ben parasız oynayacağım' demesine rağmen yönetim onu ayırdı. O da başka bir takıma gitmeyecek kadar onurlu bir çocuktu" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:43
  1. Diyarbakır
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  3. Trabzonspor
  4. Süper Lig
  5. Cemil Usta
  6. Fatih Altaylı
  7. Ömer Sağıroğlu
  8. Hayrettin Hacısalihoğlu
  9. Ali Kemal Denizci

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