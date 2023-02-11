Trabzonspor'dan deprem kararı! Sana da bu yakışır Fırtına...
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçından elde edilecek olan gelirin deprem bölgesine bağışlanacağını açıkladı.
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçından elde edilecek olan gelirin deprem bölgesine bağışlanacağını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.
Yaşanan bu felaket sonrasında Türkiye'de spor müsabakalarının durdurulması üzerine Trabzonspor, UEFA yetkilileriyle temasa geçti.
Karşılaşma iptal edilmedi
Yapılan görüşme sonrasında Trabzon'un depremden etkilenmemesi gerekçesiyle Konferans Ligi'nde Basel ile yapılacak olan play-off karşılaşması iptal edilmedi.
Karadeniz ekibi bu kararın üzerine 16 Şubat'ta Trabzon'da, 23 Şubat'ta İsviçre'de oynanacak maçların hazırlıklarına dün akşam saatlerinde başladı.
Trabzonspor, Basel maçının gelirlerini depremzedelere bağışlayacak
Maç geliri depremzedelere gidecek
Maçın oynanma kararının alınması üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konferans Ligi'nde Basel ile oynanacak maçtan elde edilecek gelirin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağını duyurdu.