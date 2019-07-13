0553 313 94 23

Trabzonspor’dan CAS’a başvuru!

Trabzonspor, UEFA tarafından verilen "Avrupa kupaları müsabakalarından elde edilecek ödül parasının yüzde 50’sine el konulması" kararını CAS’a taşıdı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
Trabzonspor’dan CAS’a başvuru!

Trabzonspor, UEFA tarafından verilen "Avrupa kupaları müsabakalarından elde edilecek ödül parasının yüzde 50’sine el konulması" kararını CAS’a taşıdı.


Geçtiğimiz hafta UEFA tarafından açıklanan Trabzonspor kararının ardından bordo-mavili kulüp, UEFA gelirleri hakkında aldığı ceza için CAS’a başvurdu. Karadeniz temsilcisi, UEFA’nın Trabzonspor’un ilk katılacağı Avrupa kupalarından elde edeceği ödülün yüzde 50’sine el konulmasını CAS’a taşıdı. Bordo-mavili kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:


"UEFA CFCB AC’nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, ’Katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50’sine daimi olarak el koyulması’ kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir.


UEFA CFCB AC’nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır.


Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayraklı’da kurban satış yerleri kura ile belirlendi
    1. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    2. 15 Temmuz'u böyle istismar ettiler!..
    3. Domates konservesi nasıl yapılır?
    4. "İnsanların duygularıyla oynamayın"
    5. Adalet parkı açıldı
    6. Alanya’da otel yangını korkuttu
    7. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
    8. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
    9. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
    10. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
    11. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
    12. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
    13. Zırhlı özel hareket aracına çarpan..
    14. Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna..
    15. Deniz Türüç için Kayserispor’a bomba..
    16. Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı:..
    17. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali..
    18. İstanbul'da korkutan yangın!
    19. Çarpıcı S-400 açıklaması: Olası..
    20. “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da