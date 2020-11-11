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Spor Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama
Spor

Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:36:27 -
Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbolcu Abdulkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında kulüp doktoru Hakan Çelik, Alanyaspor maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, "Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.


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