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Spor Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür açıklaması
Spor

Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 12:02:00 -
Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür açıklaması

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamada Hakan Çelik, "Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR'ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" dedi.

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