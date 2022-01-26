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Spor Trabzonspor'dan 3 transfer birden
Spor

Trabzonspor'dan 3 transfer birden

Trabzonspor; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş transferleri için Bursaspor ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 21:54:00 -
Trabzonspor'dan 3 transfer birden

Trabzonspor ; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transferleri için taksitler halinde 29 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır."

Batuhan Kör

Kerem Şen

 

Taha Altıkardeş

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