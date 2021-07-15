Trabzonspor'dan 15 Temmuz mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, mesajında, yüz yıllardır hüküm sürülen ve medeniyetler inşa edilen dünyanın en güzel coğrafyası bu toprakların, mütemadiyen savaş ve ihanetlerle de karşı karşıya kaldığını ancak Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi "dahili ve harici bedhahların" her defasında yenildiğini, milletin bu bedhahlara fırsat vermediğini belirtti.

Bedhahların son hainliğini bundan tam beş yıl önce, 15 Temmuz 2016'da yaşattığını anımsatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 40 yıl boyunca bizden gibi görünüp aslında Türkiye düşmanlarına hizmet eden FETÖ'cüler devletimizin her kurumuna sızmış, yapılanmalarını tamamladıktan sonra Cumhuriyetimize kastedecek alçaklığın altına imza atmışlardır. Devletin, milletini korumak için kendilerine teslim ettiği tüfeğini, tankını, uçağını, helikopterini alçakça milletimize doğrultmuşlardır. O gece egemenliğimizin başlangıç noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, sokakları kan gölüne çeviren, yurttaşlarımıza kurşun yağdıran, hainliklerini engellemeye çalışan asker ve polisimizi şehit düşüren bu alçaklara karşı milletimiz göğsünü siper etmiştir. O kara gecede destan yazılmış, Türkiye'miz aydınlık bir sabaha uyanmıştır. 'Dahili ve harici bedhahlar' bir kez daha yenilgiye uğratılmıştır."

Ağaoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ne işaret ederek, "Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin' sözleri aslında 15 Temmuz'da yazılan demokrasi destanını çok güzel anlatmaktadır. Bu millet, ülkesini içerdeki hainlere ve dışardaki alçaklara karşı korumak ve kollamak amacıyla hiçbir zaman görevden kaçmamış, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar her cephede bunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Tarihten alınan tecrübeyle bu hainlerin ve işbirlikçilerinin asla unutulmayacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Beş yıl değil, beş bin yıl geçse de alçaklıklarını hep anlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir araya gelip vatan hainlerine 'dur' dediğimiz o geceyi hep hatırlayacağız. Bu hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Sarıkamış'tan 15 Temmuz'a kadar vatan müdafaasında canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Edebiyen yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" şeklinde görüş belirtti.