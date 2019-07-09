Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları - Bordo-mavililer, günü çift antrenmanla tamamladı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı gerçekleştirdi. İdmana, ülke milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile Obi Mikel'in yanı sıra, izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı. Tedavilerine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından dar alan oyunları üzerinde durdu. Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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