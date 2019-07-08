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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:10
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları


TRABZON (AA) - Trabzonspor Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı olduğu aktarıldı.

Oyuncuların idman öncesi, patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, dinamik denge ve esneklik testlerine tabi tutulduğu, antrenmanda ise dayanıklılık çalışmaları yapıldığı vurgulandı.

Ülke milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile Obi Mikel'in yanı sıra, izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure'nin antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Öte yandan, tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi'nin çalışmalarını salonda sürdürdüğü, Majid Hosseini ve yeni transfer Donis Avdijaj'ın ise takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.

Karadeniz ekibi, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:10
  1. Donis Avdijaj
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor

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