Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor
Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı
TRABZON (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.
Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı.
Bordo-mavililer, puanı 58'e yükselterek ikinci sırada kaldı.
- Sörloth, gol suskunluğunu bozdu
Norveçli futbolcu Sörloth, MKE Ankaragücü karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.
En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.
Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.
- Pereira, Galatasaray maçında yok
Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü.
Portekizli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.
- Üzülmez, puanla başladı
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu Trabzon deplasmanında puanla başladı.
Sarı-lacivertli takım da puanını 25'e çıkararak maç fazlası ve averajla son sıradan bir üst basamağa yükseldi.