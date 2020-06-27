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Spor

Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:35:37 -
Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı.

Bordo-mavililer, puanı 58'e yükselterek ikinci sırada kaldı.


- Sörloth, gol suskunluğunu bozdu


Norveçli futbolcu Sörloth, MKE Ankaragücü karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu.

En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.

Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.


- Pereira, Galatasaray maçında yok


Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü.

Portekizli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.


- Üzülmez, puanla başladı


MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu Trabzon deplasmanında puanla başladı.

Sarı-lacivertli takım da puanını 25'e çıkararak maç fazlası ve averajla son sıradan bir üst basamağa yükseldi.


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