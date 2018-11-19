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Trabzonspor'da prim müjdesi

Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe maçını kazanmaları dahilinde oyuncularına prim vereceğini açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:43
Trabzonspor'da prim müjdesi

Teknik heyet ve futbolculara Malatyaspor mağlubiyeti sonrası 100'er bin TL para cezası veren Trabzonspor yönetimi, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi takımın moralini yükseltmek için sevindirici haberi verdi.

Ay sonuna kadar oyunculara alacaklarına karşılık 30 milyon TL ödeme yapma kararı alan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Fenerbahçe galibiyetine de ekstra prim vermeyi kararlaştırdı. Primin miktarının yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında belli olacağı öğrenildi. Öte yandan bordo-mavili futbolcular, bu hafta ikinci kez yemekte bir araya gelirken, motivasyonu artırmak için yapılan bu organizasyonların Fenerbahçe maçına kadar devam edeceği belirtildi.

SOSA ARTIK KAPTAN
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda geçtiğimiz ay Burak Yılmaz'ın yerine ikinci kaptanlık görevine getirilen Jose Sosa'ya birinci kaptanlık verildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:43
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Malatya
  4. fenerbahçe
  5. prim

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