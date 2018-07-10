Trabzonspor'da Papel rüzgarı!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Bordo Mavililer'in hocası dünkü idmanda yapılan pas çalışması sırasında La Casa De Papel yöntemi kullandı. Sabah'ın haberine göre; Karaman dizideki karakterlerin birbirlerine isimleri yerine şehir adlarıyla (Tokyo, Rio ve Berlin gibi) seslenmelerinden esinlendi.

La Casa de Papel'de olduğu gibi futbolculardan, pası atacakları kişiye kendi isimleri ile değil de şehir isimleri ile seslenmeleri istendi. Neşeli geçen çalışma sırasında Yusuf Yazıcı Diyarbakır, Olcay Şahan Köln, Mustafa Akbaş ise Bratislava gibi kent isimlerini aldı.