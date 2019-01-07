0553 313 94 23

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak dönemi kapanıyor

Bordo-mavili kulübün, Onur Recep Kıvrak'ın menajeriyle Onur'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştığı bildirildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:16
Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak dönemi kapanıyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 5-0'lık yenilginin ardından Burak Yılmaz ile kadro dışı bıraktığı Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaştı.

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat eden Onur Recep Kıvrak'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini, ihtar süresinin son gününde yapılan görüşmede anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Onur Recep Kıvrak'ın ileriye dönük alacaklarından vazgeçtiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüp, 500 bin avrosu peşin olmak üzere oyuncuya 3 milyon avro ödeme gerçekleştirecek.

Alacakların 2,5 milyon avrosunun da yıl sonuna kadar taksitle verileceği ifade edildi. İki taraf arasındaki imzaların kısa süre içerisinde atılarak açıklama yapılacağı kaydedildi.


- 10 yıllık dönem


Bordo-mavili kulüp, Karşıyaka Kulübünden kadrosuna kattığı Onur Recep Kıvrak ile 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladı.

Aralıksız Trabzonspor'da 10. sezonunu geçiren ve Karadeniz ekibinde kaptanlık görevinde bulunan deneyimli kalecinin, eski kulüp başkanı Muharrem Usta döneminde 2018 yılına kadar olan sözleşmesi 2020'ye kadar uzatılmıştı.

31 yaşındaki kaleci, Karadeniz ekibinde 250 resmi karşılaşmada forma giydi.


- Sakatlıklara rağmen futboldan kopmadı


Onur Recep Kıvrak, önemli sakatlıklar yaşarken futboldan kopmadı.

Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Recep Kıvrak, ABD'de ameliyat edildi ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Bu süreçte formayı Tolga Zengin'e bırakan Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli kaleci, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Başarılı oyuncunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.

Tekrar bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'te antrenmanlara çıkmaya başladı. O sezon forma giyemeyen bordo-mavili kaleci, sakatlandıktan 9,5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Onur, 3 Mart 2016'da sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirmiş ve 7 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:16
  1. Futbol
  2. Onur Recep Kıvrak
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Netanyahu Katar fonlarının Gazze'ye transferini durdurdu"
    1. "Netanyahu Katar fonlarının Gazze'ye..
    2. Sınır ötesine 8 yıldır sıcak yemek ve..
    3. İçişleri Bakanlığınca geçen yıl 147..
    4. Düzce'de heyelan
    5. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday..
    6. TRT Arapça yeni yüzüyle dünyaya açılıyor
    7. "Yarının Sultanları" projesi
    8. Hakkari'de yol uygulamasında yüzlerce..
    9. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    10. 2019 Hac kesin kayıt ücretleri..
    11. 112 metre boyunda! Rus savaş gemisi..
    12. Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını..
    13. TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER..
    14. Köyde mahsur kalan hasta, yolun..
    15. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
    16. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
    17. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
    18. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
    19. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
    20. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!