  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyoğlu, Nişantaşı, Beşiktaş Kelime-i Tevhid ile inlesin: Kelime-i Tevhid yürüyüşü düzenlensin!

Konut yatırımı 2024'te de kazandırır mı? Fiyatın gerilemesi bunlara bağlı

Union Jack'in Petrol rezervleri stratejisi: düşüsün ardından artış gösterdi!

Seçime 3 ay kala İmamoğlu yine namaza başladı!

Bu nasıl akıl tutulmasıdır?! Kelime-i Tevhid bayrağına düşman olanlar ülkeden sürülsün!

Ocak 2024 yılı fındık fiyatı belli oldu!

Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştiren rekor: Tesla'yı her an tahtından edebilir

Ali Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a ağır darbe

Lityum yok, o bataryaya sahip: Nisan, Haziran ayında geliyor! İlk elektrikli araç yollara çıkacak! Haber verdi

Hatay'da ilginç görüntü! Bu konteynere bakan bir daha bakıyor
Spor Trabzonspor'da MKE Ankaragücü mesaisi devam ediyor
Spor

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-01-02 17:40:00 -
Trabzonspor'da MKE Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçtan 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 30 puanla 3. sırada yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23