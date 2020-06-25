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Spor

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-25 21:23:33 -
Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun izlediği antrenmana, sakatlıkları bulunan Sörloth, Nwakaeme ile Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, antrenman öncesinde Abdülkadir Ömür'ün doğum günü kutlandı.

Abdülkadir Ömür'ün 21. yaş günü dolayısıyla Çimşir ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da katılımıyla pasta kesildi. Tebrikleri kabul eden Abdülkadir Ömür'e, takım kaptanı Sosa pasta ikramında bulundu.

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