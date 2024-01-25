Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor: Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor! Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Rizespor deplasmanına konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla Rizespor oldu.

Ev sahibi Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı.

Rizespor'un 45. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hüseyin Türkmen, 23. dakikada sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Hüseyin Türkmen yerine Mehmet Can Aydın oyuna dahil oldu.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor, 37 puanda kaldı. Rizespor, 35 puana yükseldi.

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Trabzonspor, ligde bir sonraki haftada sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Rizespor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Çaykur Rizespor 1-0 Trabzonspor

93' Rizespor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Jonjo Shelvey ve Dal Varesanovic giren oyuncular Halil Pehlivan ve Seyfettin Yaşar.

90' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanattan topa gelen Mehmet'in ortasında Fountas topa ıska geçti ve top auta çıktı.

89' Rizespor'da Emirhan önceki pozisyonda rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

88' Batista Mendy'de ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

85' Rizespor'da oyuncu değişikiği çıkan oyuncu Benhur Keser giren oyuncu Mithat Pala.

82' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Filip Benkovic giren oyuncu Joaquin Fernandez.

78' GOL | Sol kanatta topla buluşan Gaich sağ kanattan savunma arkasına sarkan Dal Varesanovic'e pasını verdi. Dal Varesanovic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

73' Rizespor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Altin Zeqiri giren oyuncu Minchev.

66' Dal Varesanovic ön alanda kazandığı topla birlikte ceza sahasına girdi ancak yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu ve Dal Varesanovic'e kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart verdi.

65' Net fırsat kaçtı. Sağ kanattan topla birlikte gelen Ibrahim Olawoyin ceza sahasına girmeden ortasını açtı ancak penaltı noktasında boş kalan Dal Varesanovic'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

63' Rizesporlu oyuncuların yoğun bir penaltı itirazı oldu ancak VAR kontrolünün ardından köşe vuruşu kullanıldı.

62' Pozisyonun devamında Olawoyin'de ceza sahasına girdi ancak Baniya'ya çarpan top kornere çıktı.

61' Rizespor etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Dal Varesanovic pasında topu Zeqiri'ye aktardı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

58' Rizespor etkili geldi. Shelvey'in uzun topunda savunma arkasına sarkan Dal Varesanovic pasını Gaich'e verdi ancak Gaich'in vuruşu savunmadan geri döndü.

54' Bu sefer de Rizespor etkili geldi. Shelvey'in attığı uzun topta ceza sahasına giren Gaich'in vuruşu Baniya'ya çarptı ve direğin yanından kornere çıktı.

53' Net fırsat kaçtı. Shelvey'in kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol eden Uğurcan oyunu hızlı başlattı. Savunma arkasına sarkan Visca pasında boşta olan Taxiarchis Fountas'ı buldu. Ceza sahası üstünde boşta kalan Fountas'ın vuruşu yandan auta çıktı.

48' Net fırsat kaçtı. Bardhi sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet'i topla buluşturdu ancak Mehmet'in pasında savunmaya çarpan top kaleci Gökhan'da kaldı.

45' Rizespor'un attığı GOL VAR kontrolünün ardından iptal edildi. Maç 0-0.

45' GOL | Shelvey'in kullandığı köşe vuruşunda Taha topu içeriye çevirdi ve Emirhan topu ağlara gönderdi.

41' Rizespor etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Shelvey uzun pasla Zeqiri'yi topla buluşturdu. Şık bir çalımla önünü boşaltan Zeqiri'nin vuruşu üstten auta çıktı.

35' Filip Benkovic, Shelvey'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25' Net fırsat kaçtı. Kaleci Gökhan'ın uzun topunda Dal Varesanovic'in savunma arkasına aşırdığı topta Zeqiri karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtardı.

23' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Hüseyin giren oyuncu Mehmet Can Aydın.

21' Trabzonspor'da, Hüseyin Türkmen topa hareketlenirken yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Sağlık ekipleri sahada.

20' Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan topla birlikte gelen Benhur'un ortasında savunmaya çarpan top Gaich'in önüne düştü. Gaich'in sert şutu üstten auta çıktı.

9' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahası içine giren Eren boş pozisyondaki Bardhi'ye pasını aktardı ama Bardhi'nin vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

2' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Fountas ceza sahasına hareketlenen Visca'ya dönmek istedi ama top kaleci Gökhan'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.