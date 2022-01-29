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Spor Trabzonspor'da Hüseyin gemileri yaktı
Spor

Trabzonspor'da Hüseyin gemileri yaktı

Trabzonspor'da oyundan çıkarken tepki gösteren Hüseyin Türkmen'le yolların ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:07:00 -
Trabzonspor'da Hüseyin gemileri yaktı

Trabzonspor'da oyundan çıkarken tepki gösteren Hüseyin Türkmen'le yolların ayrılması bekleniyor.

Giresunspor maçında 32. dakikada oyundan alınınca direkt soyunma odasına giden ve kenarda girmek için bekleyen yeni transfer Puchacz’ın elini bile sıkmayan Hüseyin Türkmen’in takımdan ayrılması bekleniyor. Genç stoperle Süper Lig’den pek çok kulüp ilgilenirken, Hüseyin’in karar aşamasına olduğu öğrenildi. Trabzonspor Yönetimi gelecek resmi tekliflere göre kesin kararını verecek.

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