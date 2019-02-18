Trabzonspor'da 'Hugo Rodallega' depremi!
Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrası kendisine "Evine dön" yazan taraftara "Haziran'da" cevabını verdi.18 Şubat 2019 Pazartesi 17:24
Trabzonspor'un sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçta durum 0-0 iken "panenka" vuruşuyla penaltıyı kaçıran Hugo Rodallega'ya bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.
Kaçırdığı penaltı için Instagram hesabından özür dileyen Kolombiyalı futbolcunun, bir taraftarın "Evine dön" yorumuna "Haziran'da" diye cevap vermesi dikkati çekti. Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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