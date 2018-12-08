0553 313 94 23

Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da, 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu başkanlığında göreve yeniden seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, Atiker Konyaspor ile yapılacak karşılaşma öncesi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu toplantının Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırdığını belirterek, "Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Ahmet Ali Ağaoğlu (Başkan), Mehmet Yiğit Alp (Asbaşkan), Ertuğrul Doğan (Başkan Yardımcısı), Önder Bülbüloğlu (Başkan Yardımcısı), Müminhan Bilgin (Başkan Yardımcısı), Emin Kahraman (Başkan Yardımcısı-Genel Sayman), Ömer Sağıroğlu (Genel Sekreter), Haluk Şahin (Futbol Şubesi-1461 Trabzon ve Altyapı Kordinatörü), Özer Bayraktar (Futbol Şubesi- 1461 Trabzon ve Alt Yapı Sorumlusu-Stadyum Koordinatörü), Serdar Ekrem Şirin (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü), Yalçın Orhan (TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü), Ahmet Fikret Gökhan (Dış İlişkiler Sorumlusu), Yusuf Hayırlıoğlu (Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü), Sertaç Güven (Personel ve Projeler Koordinatörü), Yaşar Kibar Güven (Sağlık Kurulu Başkanı), Zafer Göktaş (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kemal Ertürk (Genel Sekreter Yardımcısı), Dursun Ali Sakarya (TS Club ve Tesisler Sorumlusu), Tuncay Uzunal (Taraftar Sorumlusu), Lokman Sadıklar (İdari İşler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu), Eda Lermi Zorer (Hukuk İşleri Sorumlusu)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:08
  1. Futbol
  2. Görev dağılımı
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. "İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi..
    3. Dövme stüdyosuna pompalı tüfekle saldırı
    4. Çocuklarda burun kanaması
    5. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    6. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    7. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    8. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    9. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    10. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    11. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    12. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    13. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    14. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    15. Maçın ardından
    16. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    17. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    18. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    19. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    20. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!