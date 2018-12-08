Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da, 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu başkanlığında göreve yeniden seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, Atiker Konyaspor ile yapılacak karşılaşma öncesi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Başkan Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu toplantının Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırdığını belirterek, "Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Ahmet Ali Ağaoğlu (Başkan), Mehmet Yiğit Alp (Asbaşkan), Ertuğrul Doğan (Başkan Yardımcısı), Önder Bülbüloğlu (Başkan Yardımcısı), Müminhan Bilgin (Başkan Yardımcısı), Emin Kahraman (Başkan Yardımcısı-Genel Sayman), Ömer Sağıroğlu (Genel Sekreter), Haluk Şahin (Futbol Şubesi-1461 Trabzon ve Altyapı Kordinatörü), Özer Bayraktar (Futbol Şubesi- 1461 Trabzon ve Alt Yapı Sorumlusu-Stadyum Koordinatörü), Serdar Ekrem Şirin (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü), Yalçın Orhan (TS Club ve Yatırımlar Koordinatörü), Ahmet Fikret Gökhan (Dış İlişkiler Sorumlusu), Yusuf Hayırlıoğlu (Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü), Sertaç Güven (Personel ve Projeler Koordinatörü), Yaşar Kibar Güven (Sağlık Kurulu Başkanı), Zafer Göktaş (Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Kemal Ertürk (Genel Sekreter Yardımcısı), Dursun Ali Sakarya (TS Club ve Tesisler Sorumlusu), Tuncay Uzunal (Taraftar Sorumlusu), Lokman Sadıklar (İdari İşler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu), Eda Lermi Zorer (Hukuk İşleri Sorumlusu)