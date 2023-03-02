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Spor Trabzonspor'da erken seçim kararı
Spor

Trabzonspor'da erken seçim kararı

Trabzonspor yönetimi, takımın kötü gidişatı ve mali sorunları nedeniyle olağanüstü kongre kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00'da yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul için hazırlıkların başladığı bildirildi. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı gündemle ikinci toplantı 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde yapılacak. Trabzonspor'da merakla beklenen kongre, tüm camianın dikkatle takip ettiği bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 23:01:00 -
Trabzonspor'da erken seçim kararı

Trabzonspor, 18-19 Mart'ta Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötü gidişatı ve mali problemler nedeniyle son yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Bugün olağanüstü kongreye yönelik yapılan hazırlıklarda yönetim kurulu üyelerinden kongreye gidilmesi için imza toplandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 09.00’da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde 09.00 – 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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