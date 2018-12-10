Trabzonspor'da deprem! Görevi bıraktı

Trabzonspor, yönetim ve icra kurulu başkan yardımcısı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun istifa ettiğini, yerine Özer Bayraktar'ın getirildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile;

Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayrettin Hacısalihoğlu'nin şirketimize ulaşan istifasının kabulüne,

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sn.Özer BAYRAKTAR'ın atanmasına karar verilmiştir.

Sn. Özer BAYRAKTAR ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.