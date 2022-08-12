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Spor Trabzonspor’da büyük şok! Edin Visca'nın kolu kırıldı...
Spor

Trabzonspor’da büyük şok! Edin Visca'nın kolu kırıldı...

Bordo-Mavililerin yıldız futbolcusu Edin Visca sakatlanarak oyuna devam edemedi. Visca’nın kolunda kırık tespit edildi ve yıldız ismin iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 22:11:00 - 2022-08-12 22:27:50
Trabzonspor’da büyük şok! Edin Visca'nın kolu kırıldı...

Bordo-Mavililerin yıldız futbolcusu Edin Visca sakatlanarak oyuna devam edemedi. Visca’nın kolunda kırık tespit edildi ve yıldız ismin iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Süper Lig'in ikinci haftasındaki Trabzonspor-Atakaş Hatayspor müsabakasında talihsiz bir an yaşandı.

Maçın 42. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kolunun üzerine düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi.

İlk müdahale saha içinde yapılan tecrübeli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Visca sedye ile ambulansa taşınırken tribünlere "ben iyiyim" işareti yaptı.

Yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından Visca'nın yerine Kouassi oyuna girdi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

 

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