Trabzonspor'da Batista Mend, tek tek açıkladı! Hücum anlamında eksik kaldık dedi tepki yağdı! O detaylar
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin yıldız orta sahası Batista Mendy, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaya taraftarlardan tepki yağdı. İşte o sözler...
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Batista Mendy, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyunu, hücum anlamında eksik kaldıkları bir maç geçirdiklerini ifade etti.
İşte o sözler...
"Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama hücum hattındaki verimlilikte eksik kaldığımızı düşünüyorum. Eksiğimiz buydu."
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