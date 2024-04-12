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Spor Trabzonspor'da Batista Mend, tek tek açıkladı! Hücum anlamında eksik kaldık dedi tepki yağdı! O detaylar
Spor

Trabzonspor'da Batista Mend, tek tek açıkladı! Hücum anlamında eksik kaldık dedi tepki yağdı! O detaylar

Yeniakit Publisher
2024-04-12 22:56:00 - 2024-04-12 23:04:24
Trabzonspor'da Batista Mend, tek tek açıkladı! Hücum anlamında eksik kaldık dedi tepki yağdı! O detaylar

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililerin yıldız orta sahası Batista Mendy, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaya taraftarlardan tepki yağdı. İşte o sözler...

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Batista Mendy, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyunu, hücum anlamında eksik kaldıkları bir maç geçirdiklerini ifade etti.

İşte o sözler...

"Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama hücum hattındaki verimlilikte eksik kaldığımızı düşünüyorum. Eksiğimiz buydu."

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