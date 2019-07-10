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Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı

- Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu:"Gaston Campi'nin bugün ya da yarın Türkiye'ye gelmesi söz konusu"-"Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:47
Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı.

TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti.

Burada kombine kart satışına destek veren Ağaoğlu, bir taraftarın kağıda yazdığı futbolcunun adını göstererek, 'Bedelsiz, transfer edelim başkanım.' demesi üzerine, "İsmini söyleme. 100 bin avroluk adam olacak şimdi 500 bin avro. Kendi para istemiyor mu? Karın tokluğuna mı? Severim böyle futbolcuları." karşılığını verdi.

Ağaoğlu, para üzerini almayan taraftarları ise tebrik ederek, "Allah razı olsun. Üstü kalsınlardan gidiyoruz. Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz." şeklinde espiri yaptı.


- "Campi geliyor"


Yusuf Yazıcı için Lille Kulübünün yaptığı teklif karşısında yönetimin tavrının ne olacağına yönelik soru üzerine, gülerek, "Son aldığım duyumlara göre Lille Kulübünün başkanı 5 avroları bantla yapıştırmaya başlamış." yanıtını veren Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Gaston Campi transferi ile Mehmet Yiğit Alp Bey ilgileniyor. Kendisi transferi çok yakinen takip ediyor. Bugün ya da yarın Türkiye'ye gelmesi söz konusu, geliyor. Forvet, nokta transferi konusunda çok aceleci olmaya gerek yok. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yok. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Herkes sabırlı olsun. Biz gereğini yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih var, Muhammet var, her ne kadar dün akşam penaltı kaçırsa da Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme'miz var. Sıkıntı yok."



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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:47
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