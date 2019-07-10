0553 313 94 23

Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, forma satışı yaptı

- Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu:"İhtiyaç olan mevkilerde sadece nokta transferler, onların da maliyetleri kesinlikle kulüp bütçesini sarsmayacak şekilde olacak"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, forma satışı yaptı


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarlara forma satışı yapıp, imza dağıttı.

TS Club Sadri Şener Mağazası'nda gerçekleştirilen etkinliğe taraftarların ilgisi yüksek olurken, başkan Ağaoğlu, kasada durup tek tek satışını yaptığı formalara imza da attı.

Ağaoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yürürlüğe giren yeni lisans yönetmenliği ve UEFA'nın finansal fair-play kuralları içerisinde kalmaları gerektiğini belirterek, "Bunun için gerekiyorsa başkan forma da kombine de satacak." dedi.

"Bu dar boğazdan çıkmamız lazım." ifadesini kullanan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabaca bir hesap yaptım. Geçmiş iki dönemde transferlere ödediğimiz para 110 milyon avro civarında. Bizim ödediğimiz para zaten ortada. İki transfer döneminde daha 10 milyon avroyu bulmadı. Yatırımların önemli bir bölümü genç oyunculara. İhtiyaç olan mevkilerde sadece nokta transferler, onların da maliyetleri kesinlikle kulüp bütçesini sarsmayacak şekilde olacak. Bin avro ile 3 gün öğlen yemeği çıkartırız. Kulüp adına her kuruşun önemi var. Bize bu camianın yüklemiş olduğu bir sorumluluk."

Ağaoğlu, bütün harcamaları camia adına yaptıklarını vurgulayarak, "Buradaki insanlar aile bütçelerinden, okul harçlıklarından para artırarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorlar. İnsanların bu kadar fedakarlıkta bulunduğu yerde, bırakalım UEFA'yı, lisans talimatını ve yeniden yapılandırmayı, insan olarak bu paraları savurmak gibi bir lüksümüz yok. Burada hep birlikteyiz. Kulübü yönetecek arkadaşların bu disipline alışması, bu disiplin içinde çalışması ve bütünleşmesi lazım. Ben onların sadece bu taraftaki temsilcisiyim." diye konuştu.


- "19 yaş altına kontenjan sağlanacak"


Bordo-mavili kulübün başkanı, 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılmasının ardından genç oyuncuları oynatmak için yeni bir lig kurulmasına yönelik yaptıkları başvuruyla ilgili, şunları söyledi:

"Yüzde yüz istediğimizi elde edemedik ama bu sene için iyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Gençlerin çalışması 19 yaş altı kategorisi içinde devam edecek. Orada belirli sayıda kontenjan ayrılıyor. 2002 doğumlular alt sınır oluyor. Üst tarafta 22 yaş sınır var. Orada 8 oyunculuk bir kontenjan sağlanacak. En son görüşmemiz oydu. Herhalde o paralelde bir karar alınacak. Bu bizim tam istediğimiz şey de değil. Elimizde o yaş grubunda üst düzey çok oyuncumuz var. Onlara bir şekilde maç oynatmamız lazım. Oradan da oyuncuları A takıma gönderme imkanı tanınacak. Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu bunun yönetmeliğini uygulamaya koyup, kamuoyu ile paylaşacak."

Başkan Ağaoğlu, daha sonra kombine kart satışı da gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Futbol
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Irak heyetini kabul etti
    1. Başkan Erdoğan Irak heyetini kabul etti
    2. Güder’den STK tespiti
    3. Brezilya'da yolsuzluk davalarına..
    4. Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs..
    5. Beytüşşebap’ta yangın
    6. Anlaşma tamam! Salih Uçan'ın yeni..
    7. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    8. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı..
    9. Manisa’nın Salihli ilçesinde transit..
    10. Yıkılan tarihi taş köprü aslına uygun..
    11. Fındıkta 2019 ürünü rekolte tespit..
    12. Divan kurulu başkanları Trabzon'da..
    13. Başkan Çelik’ten İlçe Emniyet Müdürü..
    14. Trump'tan İran'ı zora sokacak hamle!..
    15. Tokat 15 Temmuz törenlerine..
    16. Lübnan liderlerinden ABD'nin..
    17. Edremit Belediyesi’nde Sosyal Yardım..
    18. Kayıp üniversiteli gencin cesedi..
    19. Mehmetçik’ten nikahı kıyılan ablasına..
    20. Aydın’ın doğu ilçelerinde fırtına..
    21. Devrilen otomobildekileri emniyet..
    22. Zajc: "Bu sezon bambaşka bir..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    24. Kamyonetin çarptığı küçük kız hayatını..
    25. 'S-400'ler Erdoğan'ın diplomatik..
    26. Antalya'da tüfekle vurulan köpek..
    27. NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale..
    28. Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve..
    29. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri..
    30. Estonya'dan, "Tallinn'in alınmasını..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"