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Spor Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

Orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'la Trabzonspor yolları ayırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:38:00 -
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı

24 yaşında olan orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ve Trabzonspor karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetme kararı aldı.

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Futbolcu Doğan Erdoğan ve Trabzonspor arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, varılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödemeyeceği bildirildi.

Trabzonspor'un resmi twitter hesabından yapılan duyuruda, Doğan Erdoğan’a teşekkür edilip, başarılar dilendi.

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