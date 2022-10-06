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Spor Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür krizi!
Spor

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür krizi!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün bu akşamki zorlu maça ilk 11'de başlayacağı iddiası Bordo-Mavililerde infial oluşturdu. Sezona oldukça kötü başlayan milli futbolcunun yedek olması gerektiğini düşünen Trabzonsporlu taraftarlar, Abdülkadir Ömür kararına isyan etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 16:57:00 -
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür krizi!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün bu akşamki zorlu maça ilk 11'de başlayacağı iddiası Bordo-Mavililerde infial oluşturdu. Sezona oldukça kötü başlayan milli futbolcunun yedek olması gerektiğini düşünen Trabzonsporlu taraftarlar, Abdülkadir Ömür kararına isyan etti.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'le ilgili tartışmalar sürüyor. Tarihi şampiyonluğu geldiği 2021-22'de kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Abdülkadir Ömür, yeni sezonda adeta yokları oynuyor. Buna rağmen oyuncunun bu akşamki Monaco maçına ilk 11'de çıkacağı iddiası Trabzonsporlu taraftarları çıldırttı.

Akşam'a göre; Abdülkadir Ömür'ün mutlaka yedek kulübesinde başlaması gerektiğini belirten Trabzonsporlular, formanın Yusuf Yazıcı'ya verilmesi gerektiğini düşünüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Monaco ile çok kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Trabzonspor, zorlu mücadeleden istediğini alıp gruptan çıkmak adına önemli bir eşiği atlamak istiyor.

Trabzonspor'un Monaco maçına Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet ve Maxi Gomez'den oluşan 84,5 milyon euroluk kadrosuyla çıkması bekleniyor.

 

 

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