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Trabzonspor'da 2 transfer

- Bordo-mavili kulüp, Donis Avdijaj ve Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandığını açıkladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:46
Trabzonspor'da 2 transfer


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 19 yaşındaki Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj ve altyapıdan 18 yaşındaki Ahmet Baha Bilgin ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Yaşar Kibar Güven'in katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, Donis Avdijaj'la 1+3 yıllık, Ahmet Baha Bilgin'le ise 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trabzonspor Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada ise Avdijaj'ın serbest statüde yer alması nedeniyle bonservisi olmadığı, ayrıca menajerlik ücreti de ödenmeyeceği vurgulandı. Oyuncuya bu sezon için 274 bin avro, opsiyon hakkının kullanılması durumunda da 2020-2021 sezonunda 375 bin avro, 2021-2022 ile 2022-2023 sezonlarında ise 500'er bin avro ödeneceği ifade edildi.

İmza törenide yer alan yönetici Yaşar Kibar Güven, iki yetenekli oyuncuyu daha kadrolarına kattıklarını belirterek, her iki futbolcudan da yüksek performans beklediklerini dile getirdi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Donis Avdijaj, şunları kaydetti:

"Şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey, çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor'un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Burada genç oyuncuların kendini göstermek için çok çalıştığının da farkındayım. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor'u. Kendimi gösterebilmek, kanıtlayabilmek ve takım arkadaşlarımla birlikte kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak için geldim. Önce Allah'a, sonra aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu Ahmet Baha Bilgin ise bordo-mavili ekiple profesyonel sözleşme imzalamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Genç oyuncu, çok çalışarak kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:46
  1. Ahmet Baha Bilgin
  2. Donis Avdijaj
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor

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