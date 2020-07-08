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Spor

Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda büyük yara

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Karşılıklı gollerle temponun hiç düşmediği maç 2-2 berabere sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:50:00 -
Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda büyük yara

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Bol gollü mücadelede tempo hiç düşmezken maçta kazanan çıkmadı. Maç 2-2 berabere tamamlandı.

Şampiyonluk yolunda büyük yara alan Trabzonspor'un Lider Başakşehir'le arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Trabzonspor'un iki golünü de penaltıdan Sosa kaydederken Antalyaspor'n gollerini Ufuk Akyol ve Yekta Kurtuluş kaydetti.

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