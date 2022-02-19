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Spor Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber!
Spor

Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber!

Trabzonspor 'da Marek Hamsik'in Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacağı açıklandı. Deneyimli futbolcunun, ülkesi Slovakya'ya gideceği ve pazartesi günü Trabzon'a dönerek tedavisine devam edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 16:09:00 -
Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber!

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacağı açıklandı. Deneyimli futbolcunun, ülkesi Slovakya'ya gideceği ve pazartesi günü Trabzon'a dönerek tedavisine devam edileceğini duyurdu.

Trabzonspor, Marek Hamsik'in artan ağrıları nedeniyle ülkesi Slovakya'ya gittiğini ve Aytemiz Alanyaspor maçında oynamayacağını açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 25. haftasında oynadığımız İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları artan ve tedavisi halen sürmekte olan oyuncumuz Marek Hamsik, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer almayacaktır.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, Pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir.

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