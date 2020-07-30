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Spor

Trabzonspor'a kötü Beşiktaş'a ise iyi haber

CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Böylece, Beşiktaş Trabzonspor'un yerine Avrupa'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:38:00 - 2020-07-30 19:04:13
Trabzonspor'a kötü Beşiktaş'a ise iyi haber

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

Trabzonspor yerine Beşiktaş devler liginde

Buna göre, Trabzonspor yerine Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Avrupa'ya gidecek takımlarımız

Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek takımlarımız şu şekilde:

Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme

 

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