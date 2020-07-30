Trabzonspor'a kötü Beşiktaş'a ise iyi haber
CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Böylece, Beşiktaş Trabzonspor'un yerine Avrupa'ya gidecek.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.
Trabzonspor yerine Beşiktaş devler liginde
Buna göre, Trabzonspor yerine Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek.
CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Avrupa'ya gidecek takımlarımız
Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek takımlarımız şu şekilde:
Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları
Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları
Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme
Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme