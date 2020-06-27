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Spor

Trabzonspor'a evinde Ankaragücü darbesi

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesinde ağır darbe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:52:00 -
Trabzonspor'a evinde Ankaragücü darbesi

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un attığı golle öne geçerken, Ankaragücü'nün beraberlik sayısı 63. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues ile geldi. Ankaragücü'nde golü atan Gerson Rodrigues, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Joao Pereira, 52. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor puanını 58 yaptı ve 1 maçı eksik Başakşehir'in 1 puan gerisinde, 2. sırada kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü ise son 3 maçta 2. beraberliğini aldı ve 25 puanla 17. sırada yer buldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacakken, Ankaragücü ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Puap durumu

(59) Başakşehir (1 maçı eksik)
(58) Trabzonspor
(53) Sivasspor (1 maçı eksik)
(51) Galatasaray (1 maçı eksik)
(50) Beşiktaş
(46) Fenerbahçe
(45) Alanyaspor

Şampiyonluk adaylarının kalan maçları

Başakşehir

Kalan maçları
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)

Trabzonspor

Kalan maçları
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)

Galatasaray

Kalan Maçları
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)

Sivasspor

Kalan Maçları
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)

Beşiktaş

Kalan Maçları
Kayserispor (D)
Kasımpaşa
Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)

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ili

Trabzon taraftarıyim bugün akp den istifa ettim
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