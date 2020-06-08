Trabzonspor'a Arjantin'den iki yıldız!

Ekonomik anlamda Süper Lig kulüplerine örnek teşkil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle verilen arada devam ediyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.



ROTA ARJANTİN



Karadeniz temsilcisi bir yandan Süper Lig'in kalan 8 maçı ve Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililerin scout ekibinin raporladığı iki isim belli oldu. Arjantin basınında da yer alan haberlere göre Trabzonspor, Rosario'dan sol bek Emanuel Britez ve aynı takımdan orta saha oyuncusu Fabian Rinaudo'yu gündemine aldı. Scout ekibinin izleyip olumlu referans verdiği oyuncular için bordo-mavili yönetim ön çalışmalarını yapmaya koyuldu.



SIKI İNCELEME



Son dönemde transferlerde attığını vuran Trabzonspor yönetimi bu iyi istatistiğini devam ettirmek için öncelikle oyuncuların şehre ve takıma uyumuyla ilgili bilgiler topluyor.



Scout ekibinin beğendiği 28 yaşındaki sol bek Emanuel Britez'in durumu Filip Novak ile yapılacak transfer görüşmelerine göre şekillenecek. Süper Lig bitince Çekyalı oyuncuyla anlaşma sağlanamazsa bordo-mavili ekip Emanuel Britez'e yönelecek. Jose Sosa ile Arjantin Milli Takımı'nda boy gösteren Fabian Rinaudo da yakın takipte.



ALTERNATİFLİ LİSTE



Arjantin basını, Emanuel Britez ve Fabian Rinaudo için Trabzonspor'un 3.5 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığını yazdı. Ancak Karadeniz temsilcisi salgın sebebiyle birçok futbolcunun maliyetinin düşecek olması sebebiyle alternatifli bir liste hazırladı.



Arjantin basının yazdığı Britez ve Rinaudo scout ekibi tarafından izlendi ancak iddia ettikleri gibi 3.5 milyon euro'luk bir bütçe ayrılmadı. Fırtına çok daha düşük rakamları düşünüyor.



TFF BEKLENİYOR



Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor bir yandan oyuncularla ilgili detaylı bilgileri toplarken diğer taraftan Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı bekliyor.



Özellikle Fabian Rinaudo 33 yaşında olduğu için gözler TFF'de. Başkan Nihat Özdemir ve yönetimi 32 yaş üstü oyunculara yasak getirirse tecrübeli oyuncunun adı direkt listeden silinecek.