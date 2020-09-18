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Spor Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:58:00 -
Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Abdurrahim Dursun, Faruk Can Genç, Lewıs Baker, Abdulkadir Parmak, Guılherme, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Anthony Nwakaeme, Stiven Plaza, Benık Afobe, Anıl Başaran yer aldı.

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