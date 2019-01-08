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Trabzonspor yöneticilerinden Vali Ustaoğlu'na ziyaret

08 Ocak 2019 Salı 14:05
Trabzonspor yöneticilerinden Vali Ustaoğlu'na ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü yöneticileri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, makamında kabul ettiği kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.

Alp, kulübe verdiği destek dolayısıyla Ustaoğlu'na teşekkür ederek, adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.

Vali Ustaoğlu da ziyaret anısına Alp'e ay-yıldız armalı plaket verdi.

Asbaşkan Alp, daha sonra beraberindekilerle Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e ziyarette bulundu.

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, Çevik'e bordo-mavili forma armağan etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:05
  1. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Trabzon
  5. Vali İsmail Ustaoğlu

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