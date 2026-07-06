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Spor Trabzonspor yeni sezon için sahaya indi!
Spor

Trabzonspor yeni sezon için sahaya indi!

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Trabzonspor yeni sezon için sahaya indi!

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başladı.

Trabzonspor, yeni sezonun ilk çalışmasıyla sahaya indi.  Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesinde bordo-mavili futbolcular toplu fotoğraf çektirdi. Yeni sezonun ilk çalışmasında futbolcuların istekli ve moralli görüntüsü dikkat çekti.

 

Yeni transferler idmana çıktı

Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovskyi, Saviolo, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu da ilk antrenmanda yer aldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular ve yeni transferler ise ilerleyen günlerde takıma katılacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren John Lundstram ile Batista Mendy de sezonun ilk çalışmasına dahil oldu.

 

İkinci etap Avusturya'da

Bordo-mavililer, 6 Temmuz itibarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladığı yeni sezon hazırlıklarını ilk etapta Trabzon'da sürdürecek. Karadeniz ekibi, yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında ise 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming şehrinde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

Trabzonspor, kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarını tamamlayarak 2026-2027 sezonuna hazır hale gelmeyi hedefliyor.

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