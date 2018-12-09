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Trabzonspor yabancılarıyla zirve yarışında

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, yabancı oyuncularının golleriyle zirve yarışında iddialı duruma geldi.

09 Aralık 2018 Pazar 11:26
Trabzonspor yabancılarıyla zirve yarışında

Ligin 13. haftasında Sosa ve Novak'ın golleriyle Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, ligin 14. haftasında Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri'nin golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Atiker Konyaspor engelini de Rodallega, Ekuban ve Onazi ile aştı.

Son 3 haftada 6 yabancı oyuncusunun katkısıyla 7 gol atan Karadeniz ekibi, ligde 33 hafta sonra üç maçlık galibiyet serisi yakalarken zirve yarışında da iddialı duruma geldi.

 

- 26 golün 20'sini kaydetti

 

Trabzonspor'un, geride kalan 15 haftada 26 golünün 20'sini yabancı oyuncular kaydetti. Yabancı futbolcular, Karadeniz ekibinin gollerinin yüzde 77'sini atma başarısı gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega 7 golle bordo-mavili ekibin en skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Çek Filip Novak ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban 3'er, Nijeryalı Anthony Nwakaeme, Arjantinli Jose Sosa ve Nijeryalı Ogenyi Onazi ikişer kez fileleri havalandırdı. İranlı Vahid Amiri ise bir golle skora katkı sağladı.

Trabzonspor'da Türk oyunculardan Burak Yılmaz 5, Olcay Şahan ise 1 gol attı.

 

- Puan katkıları büyük

 

Trabzonspor, 15 maçta hanesine yazdırdığı 25 puanın 23'ünü yabancı oyuncularının gol attığı maçlarda elde etti.

Bordo-mavililer, yabancı oyuncularının gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

 

- Rodallega daha golcü

 

Trabzonspor'un 15 haftalık periyotta en skorer ismi olan Hugo Rodallega, geçen sezondan daha golcü performans gösteriyor.

Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Burak Yılmaz'ın yokluğunda 15 maçta bin 245 dakika oynadı ve 7 gol kaydetti.

 

- Kulübedeki golcü Ekuban

 

Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden sahaya girerek attı.

Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu, 10 maçta 177 dakika görev yaptı, 3 gol attı.

Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan Ekuban, 59 dakikaya 1 gol sığdırmış oldu.

 

- Onazi, önceki 2 sezonu yakaladı

 

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de attığı golle önceki iki sezonu yakaladı.

2016-2017 sezonunda 32 maçta 2, 2017-2018 sezonunda 21 maçta 2 gol atan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 14 maçta aynı gol sayısına ulaştı.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:26
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