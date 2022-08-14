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Spor Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kararını verdi!
Spor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kararını verdi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya transferi gündeme gelen Uğurcan Çakır'ı bu sezon bırakmayı düşünmüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:45:00 -
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kararını verdi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'ya transferi gündeme gelen Uğurcan Çakır'ı bu sezon bırakmayı düşünmüyor.

Trabzonspor'da geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu.

Akşam'a göre; Avrupa'ya transferi gündeme gelen başarılı kaleciyi, bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon kesinlikle bırakmayı düşünmüyor.

26 yaşındaki eldivenin Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

 

 

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