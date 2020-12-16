Trabzonspor Türkiye Kupası'na erken veda etti

Türkiye Kupası 5. Turu'nda son şampiyon Trabzonspor'un evinde 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda Trabzonspor büyük bir şok yaşamak üzereyken, uzatma dakikalarında atılan gol ile normal süre 2-2 sona erdi. 120 dakikası 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarını Adana Demirspor 4-3 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.

Adana Demirspor'a iki kez üstünlüğü getiren goller 47. dakikada Yunus Akgün ile 79. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Trabzonspor'un sayılarını ise 55 ve 90+3. dakikalarda Vitor Hugo kaydetti. Trabzonspor'da 90+9. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda da topun başına gelen Lewis Baker, kaleci Vedat'ı geçemedi. Penaltı pozisyonunda ikinci sarı kartını gören Rassoul da oyun dışında kaldı ve Adana Demirspor uzatma bölümünü 10 kişi oynadı.

Penaltı atışları

Penaltı atışlarında Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler ve Tayyip Talha Sanuç penaltı atışlarını gole çevirdi. Konuk takımda Dibba, penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor'da ise Marlon, Flavio, Baker penaltı atışlarını golle sonuçlandırırken, Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.