Trabzonspor, Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek



TRABZON (AA) - Trabzonspor, 3 Şubat 2019'da hayatını kaybeden eski futbolcusu Turgut Uçar'ın anısına turnuva düzenleyecek. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor ve UZN Sportif organizasyonuyla, genç yaşta kaybedilen Uçar'ın anısına Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 29 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde turnuva organize edileceği belirtildi. Turnuvaya başta Süper Lig temsilcileri olmak üzere çeşitli ülkelerden futbol akademilerinin de katılacağı vurgulanan açıklamada, "Turgut Uçar Trabzon Cup, 9, 10, 11 ve 12 yaş kategorilerine açık olacak. Takımlar 4 gün boyunca hem büyük futbol coşkusu yaşayacak hem de kentimizin önemli turizm beldelerini gezme fırsatı yakalayacak." ifadelerine yer verildi.



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