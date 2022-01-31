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Spor Trabzonspor'dan bir transfer daha! La Liga'dan geliyor
Spor

Trabzonspor'dan bir transfer daha! La Liga'dan geliyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden lider Trabzonspor, aradığı stoperi İspanya La Liga'da buldu. Trabzonspor, Valencia'nın Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'yı bordo mavili takıma katmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 12:18:00 - 2022-01-31 12:23:08
Trabzonspor'dan bir transfer daha! La Liga'dan geliyor

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden lider Trabzonspor, aradığı stoperi İspanya La Liga'da buldu. Trabzonspor, Valencia'nın Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'yı renklerine katmak için harekete geçti.

İlk olarak savunmayı Türk futbolcularla güçlendirmek için çalışan Trabzonspor, Kaan Ayhan'ı kiralayamadı, Koray Günter'in transferi de olmadı, son olarak Adana Demirspor'dan istediği Samet Akaydın için de aradığını bulamadı.

Yerli oyuncularla stoper transferini tamamlayamayan Karadeniz ekibinin gündemine Valencia'da yer alan Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista geldi.

31 yaşında 1.87 boyunda olan sambacı yıldız satın alma opsiyonlu kiralanmak isteniyor. Giresun'a gideceği söylenen Trondsen takımdan ayrılırsa yabancı kontenjanında yer açılacak ve bir yabancı alınabilecek.

 

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