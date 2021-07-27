Trabzonspor transfer haberleri: Willian Jose kimdir? Willian Jose nereli? Willian Jose kaç yaşında?

Trabzonspor transfer habereleri: Abdullah Avcı teknik direktörü liderliğindeki Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Willian Jose için dirsek temasını başlattığı öğrenildi. Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Peki Willian Jose kimdir? Willian Jose nereli? Willian Jose kaç yaşında?

Willian Jose kimdir?

Willian Jose da Silva olarak bilinen 23 Kasım 1991 tarihinde Brezilya’da doğdu. Willian José , Brezilyalı profesyonel futbolcu bir şekilde oynar forvet için Real Sociedad.

Futbola Clube de Regatas Brasil'de başlayan Willian Jose, Grêmio Barueri Futebol Ltda. B'den sonra Maldonado'ya transfer oldu. Ülkesine dönüşü ise Salo Paulo ile oldu. Kiralık geldiği dönemin ardından Gremio ve Santos'a da kiralanan Willian Jose, kıta dışı deneyimi ise Real Madrid Castilla ile oldu. Real Zaragozave Las Palmas formalarını da kiralık olarak giydi. Real Sociedad 2016 yazdında kendisi için 6 milyon euro bonservis ödedi. Geçen sezonuise Wolverhampton'da geçirdi. 39 maçta 7 gol atıp 2 gol attı. Kariyerinde 1 İspanya Kupası ve 1 Sudamiercana şampiyonluğu bulunuyor. Futbol hayatında 366 kez sahaya çıkıp 102 defa rakip fileleri sarstı. 24 kere de arkadaşlarına gol servisinde bulundu. Piyasa değeri ise 18 milyon eurodur.